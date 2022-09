WhatsApp ne sera plus disponible sur ces appareils

La messagerie instantanée la plus populaire au monde ne sera plus accessible sur certains smartphones à partir du 24 octobre prochain.

En constante évolution, WhatsApp propose de plus en plus de fonctionnalités qui nécessitent des ressources techniques pour bien marcher. Ainsi, les détenteurs de smartphones Android dotés de la version 4.1 de l’OS devront effectuer une mise à jour de leurs terminaux, sous peine de se voir privés de l’application. Cela est bien valable pour les smartphones d’Apple, dans la mesure où la plateforme ne sera plus opérationnelle en dessous de l’iOS 12.

Depuis son rachat par Facebook (Meta aujourd’hui) en 2014 pour 19 milliards de dollars, l’application s’impose aujourd’hui en tant que référence en matière de messageries instantanées. Début janvier 2022, la plateforme comptait 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde.

A.O.