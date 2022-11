WhatsApp lance une fonctionnalité innovante

La messagerie instantanée avec plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde vient de se doter d’une nouvelle option pour les conversations groupées. Les utilisateurs de WhatsApp pourront dorénavant mieux structurer leurs conversations de groupes.

Les ʺcommunautésʺ débarquent enfin sur WhatsApp. Les administrateurs de groupes pourront gérer de façon optimisée des sous-groupes et des groupes d’annonce, des appels vocaux et vidéo jusqu’à 32 personnes, partager des fichiers plus volumineux, des réactions, emojis et sondages. Les communautés elles-mêmes peuvent prendre en charge des groupes jusqu’à 1024 utilisateurs et offrir un cryptage de bout en bout.

Certaines des fonctionnalités développées pour les communautés, telles que les réactions emojis, le partage de fichiers volumineux (jusqu’à 2 GB) et la possibilité pour les administrateurs de supprimer des messages, avaient déjà fait leur chemin vers la plateforme WhatsApp avant le lancement d’aujourd’hui.

A.O.