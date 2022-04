WhatsApp et Facebook ont subi une nouvelle panne

Après la panne ayant affecté ou retardé l’émission des messages dans plusieurs pays, jeudi 28 avril courant, l’application mobile multiplateforme WhatsApp a annoncé, ce vendredi, avoir remédié aux problèmes techniques ayant causé cette anomalie.

De son côté, le site Downdetector, plateforme en ligne fournissant aux utilisateurs des informations en temps réel sur l’état des divers sites web et services, a annoncé que WhatsApp a enregistré plus de 41000 interruptions, jeudi, dans de nombreux pays de par le monde.

De même que Sky News, chaîne britannique de télévision d’information en continu, a révélé ce vendredi que la majorité des interruptions des services de WhatsApp, au Royaume-Uni, a eu lieu aux villes de Londres, Manchester et Birmingham. Même constat dans d’autres pays, à l’instar des Etats-Unis où WhatsApp a effectivement reconnu cette défaillance et a promis d’y remédier dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le réseau social Facebook n’a pas été en reste, question panne, et a connu à son tour, au même moment que WhatsApp, certains problèmes techniques, mais de beaucoup moins importants et, surtout, moins nombreux puisque 200 utilisateurs seulement ont fait part de difficultés rencontrées.

L.A.