WhatsApp : comment lire les messages effacés ?

WhatsApp s’impose aujourd’hui comme la référence en matière de messageries instantanées. La plateforme qui appartient à Meta (Facebook) se dote de nouvelles fonctionnalités de façon constante pour offrir une expérience qui répond pleinement aux attentes de ses utilisateurs.

L’application prône la sécurité des données de ses utilisateurs, en témoigne l’adoption d’un chiffrement de bout en bout pour crypter les conversations. WhatsApp offre aussi la possibilité de supprimer certains messages, mais il est toujours possible d’y accéder. Cela dépend évidemment de l’OS dont on dispose sur mobile (Android ou iOS).

Pour les appareils opérant sous Android, il faut passer par les paramètres du terminal, se diriger vers la section ʺapplications et notificationsʺ, puis ʺnotificationsʺ. Une fois cela effectué, il faut se diriger vers la case ʺhistorique des notificationsʺ et cocher la case ʺutiliser l’historique des notificationsʺ. On pourra ainsi accéder à la totalité des notifications.

L’autre méthode consiste à télécharger une application tierce, dont l’utilité est de servir de journal, pour enregistrer tout ce qui est partagé textuellement sur son appareil. Cela est possible et sur Android et sur IOS.

Pour ce qui est des appareils Apple, il est possible d’accéder aux messages supprimés au cas où la sauvegarde sur iCloud est activée.

A.O.