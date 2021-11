WhatsApp ajoute trois nouvelles fonctionnalités

Le service de messagerie instantanée WhatsApp a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme « WhatsApp web », dans une tentative de regagner sa popularité qui a chuté ces dernières semaines suite à la panne qu’ont connue tous les services de la société Facebook.

Sur son compte Twitter, WhatsApp a annoncé le lancement de trois nouvelles fonctionnalités pour la version Web. Il s’agit d’un éditeur de photos de bureau, des liens de prévisualisation et des suggestions d’autocollants.

L’éditeur, qui n’existait auparavant que dans la version mobile, permet aux utilisateurs de modifier des photos et images, ainsi que de les recadrer et de les faire pivoter sur la version web.

La suggestion d’autocollants permet aux utilisateurs de sélectionner le bon autocollant pour leur conversation, au moment où ils tapent leur message. Finie l’obligation de devoir passer par plusieurs onglets pour trouver l’autocollant qu’il faut pour la conversation.

M.F.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj

— WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021