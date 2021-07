Voyages internationaux: les Etats-Unis maintiennent les restrictions

Les États-Unis ne lèveront pas les restrictions sur les voyages à l’étranger en raison des inquiétudes suscitées par l’augmentation des cas de la variante delta de Covid-19, plus contagieuse, a indiqué ce lundi la Maison Blanche.

« Étant donné où nous en sommes aujourd’hui avec la variante Delta, les États-Unis maintiendront les restrictions de voyage existantes à ce stade », a annoncé la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki lors d’un point de presse.

L’administration Biden a subi une pression croissante de la part de l’industrie du voyage et des alliés des États-Unis pour lever les restrictions sanitaires limitant les personnes pouvant se rendre au pays nord-américain.

Psaki a expliqué que la décision de maintenir les restrictions de voyage existantes était motivée par la propagation de la variante Delta aux États-Unis et dans le monde entier et par la récente augmentation du nombre de cas aux États-Unis, qui « continuera probablement à augmenter dans les semaines à venir ».

« L’administration comprend l’importance des voyages internationaux et est unie dans la volonté de les rouvrir d’une manière sûre et durable », a-t-elle ajouté. « Le processus de réouverture est guidé par la science et la santé publique ».

Les États-Unis interdisent actuellement l’entrée sur leur territoire à la plupart des non-citoyens qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné au Royaume-Uni, dans les pays de l’Union européenne, en Irlande, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, en Iran et au Brésil.

