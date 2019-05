Voici quand débutera le Ramadan 2019 aux Etats-Unis

Le mois sacré de Ramadan débutera lundi pour les musulmans des Etats-Unis, ont annoncé samedi plusieurs mosquées, associations et instances représentatives des musulmans d’Amérique.

“Le premier jour de Ramadan de l’année 1440 de l’Hégir sera lundi 06 mai 2019” pour les musulmans aux Etats-Unis, a indiqué le Fiqh Council of North America (FCNA) affilié à l’Islamic Society of North America (ISNA), l’une des principales organisations représentatives des musulmans en Amérique.

Le FCNA, comme d’autres organisations, adopte la méthodologie du calcul astronomique pour déterminer le début des mois lunaires. D’autres communautés se contentent de suivre leur pays d’origine ou l’Arabie Saoudite.

Les Etats-Unis comptent environ sept millions de Musulmans, la plupart vivant dans les Etats du Nord-Est et du Midwest. Les Arabes, les Pakistanais et d’autres nationalités de l’Asie du Sud forment la plus grande partie de la population musulmane d’origine étrangère aux Etats-Unis, alors qu’un peu plus du tiers des musulmans d’Amérique (35 pc) sont nés sur le territoire US.

S.L. (avec MAP)