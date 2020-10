Voici le nouvel émir du Koweït

Le prince héritier du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah est devenu le nouvel émir de l’État suite au décès de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a annoncé ce mardi le Conseil des ministres.

Conformément aux dispositions de la Constitution et de l’article 4 de la loi relative à la succession, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah devient l’émir de l’Etat du Koweït, a précisé le Conseil des ministres dans un communiqué cité par l’agence de presse officielle KUNA.

Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah est décédé ce mardi, a annoncé la télévision koweïtienne, citant un communiqué du cabinet de l’émir.

Âgé de 91 ans, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah était hospitalisé depuis juillet dernier aux États-Unis.

« C’est avec une grande tristesse et un grand chagrin que nous annonçons au peuple koweïtien et aux oummas arabe et islamique, ainsi qu’aux peuples du monde amis le décès de l’émir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah », a souligné le communiqué, cité également par l’agence koweïtienne Kuna.

La télévision koweïtienne avait interrompu plutôt dans la journée ses émissions et diffusé des versets du Saint Coran.

Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah avait accédé au pouvoir le 29 janvier 2006.

M.S.