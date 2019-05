Voici la date de début du Ramadan dans les pays d’Europe

Les Musulmans de plusieurs pays européens entameront le Ramadan lundi.

Les instances chargées de la gestion du culte islamique dans différents pays européens ont annoncé, dimanche soir, que le premier jour du mois de Ramadan sera lundi 6 mai.

Durant le mois sacré, la communauté marocaine en Europe bénéficiera, comme chaque année, de l’encadrement religieux d’une délégation d’imams et de prédicateurs dépêchée par le ministère des Habous et des affaires islamiques dans l’objectif d’animer des conférences religieuses et de diriger les prières. Les délégations comprennent également des mourchidates chargées de l’orientation religieuse.

Un groupe de 422 imams et mourchidates se rendra dans plusieurs pays à travers le monde dans le but d’assurer l’encadrement religieux des Marocains résidant à l’étranger (MRE) pendant le mois sacré de Ramadan, avait annoncé le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Ce groupe de prédicateurs et psalmodieurs, qui devront diriger les prières et animer des conférences et des veillées religieuses dans les mosquées et lieux de culte, ont été répartis de concert avec les ambassades et consulats du Royaume à l’étranger ainsi qu’avec les instances dirigeantes des mosquées marocaines dans les pays concernés.

Ayant pour mission de contribuer à resserrer les rangs des membres de la communauté marocaine à l’étranger, la délégation dépêchée par le ministère des Habous et des affaires islamiques joue un rôle primordial en matière de protection des mosquées marocaines contre les velléités d’extrémisme et de radicalisme. Il s’agit d’assurer un encadrement religieux optimal des Marocains du monde dans le plein respect des constantes religieuses et doctrinales du Royaume.

Les membres de la délégation dont la composition a été dévoilée récemment lors d’une rencontre à Rabat, sont répartis selon l’importance géographique des membres de la communauté marocaine entre la France (164), l’Espagne (56), les Pays-Bas (24), la Suède (06), le Danemark (09), l’Allemagne (26), l’Italie (62), la Belgique (49), le Canada (25) et le Gabon (01).

La délégation dont les membres ont été désignés par le Conseil supérieur des oulémas, sur proposition des Conseils locaux des oulémas, devra agir dans le respect des lois européennes en vigueur et en collaboration avec les instances encadrant le domaine religieux.

S.L. (avec MAP)