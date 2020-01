Visas: la France veut tenir ses promesses

Ne me parlez plus de visa !

Le mot “visa” est devenu associé à un véritable parcours du combattant pour une grande majorité de Marocains. Beaucoup sont découragés en raison de la forte demande de Visa Schengen. Les rendez-vous sont (trop souvent) repoussés aux calendes grecques. Plus grave, cet été, des étudiants n’ont pas obtenu leurs visas à temps. Sans parler des intermédiaires-escrocs qui font croire à certaines personnes qu’ils vont leur faciliter la tâche. La faute à qui ?

Les services consulaires français assurent qu’ils mettent tout en œuvre pour faciliter les procédures. Et aux dernières nouvelles, la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale française vient de mandater une mission parlementaire pour la politique d’attribution des visas. Le député M’jid El Guerrab en sera le rapporteur.

Le député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France (Maghreb et Afrique de l’Ouest) aura pour mission d’auditer l’ensemble des acteurs concernés par l’attribution des visas. Et ce, afin de présenter plusieurs pistes d’améliorations.

Ce qui est déjà annoncé pour 2020, c’est que les frais de visa seront un peu plus élevés. Les demandes se feront par voie électronique et ceux qui ont déjà obtenu des visas et voyagent fréquemment auront des durées de validité plus longues. On attend le rapport de M’jid El Guerrab avec impatience.

H.B.