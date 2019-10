Visa touristique en Arabie saoudite: des milliers d’entrées en dix jours

Quelques 24.000 entrées de touristes étrangers en Arabie saoudite ont été enregistrées en 10 jours après l’octroi, le 27 septembre dernier des premiers visas de tourisme par le royaume, a indiqué la télévision publique Al Ekhbariyah.

“En dix jours, quelque 24.000 étrangers sont entrés en Arabie saoudite avec un visa touristique”, a indiqué mardi Al-Ekhbariyah, citant le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Riyad avait pris la décision de délivrer des visas de tourisme, ouvrant ses portes aux vacanciers dans le but de diversifier ses ressources, pour l’heure complètement dépendantes du pétrole. Jusqu’au 27 septembre, le royaume ne délivrait de visas qu’aux pèlerins, aux expatriés et, depuis peu, aux spectateurs de rencontres sportives ou d’événements culturels.

Le développement du tourisme est l’un des principaux axes du programme de réforme “Vision 2030” de l’Arabie saoudite, visant à préparer la plus grande économie arabe à une ère post-pétrolière.

Selon les nouvelles dispositions, les ressortissants de 49 pays, dont les États-Unis, l’Australie et de nombreux pays européens, ainsi que la Malaisie, Singapour, la Corée du sud, la Chine et le Kazakhstan, peuvent obtenir un visa à leur arrivée en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite cherche, à travers le développement du tourisme, à créer un million d’emplois et vise 100 millions de touristes en 2030, selon Al-Ekhbariyah.

S.L. (MAP)