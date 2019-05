Virginie: 11 personnes tuées dans une fusillade

Onze personnes ont été tuées dans une fusillade vendredi en Virginie, a annoncé la police, précisant que le tireur est également décédé.

“Nous avons 11 victimes décédées sur les lieux, six victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux” de la région, a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach, une ville balnéaire, ajoutant que le tireur était un employé municipal. “C’est le jour le plus dévastateur de l’histoire de Virginia Beach”, a déclaré Bobby Dyer, le maire de cette ville située à 300 km de la capitale Washington.

La fusillade a commencé peu après 16 heures dans un bâtiment abritant les bureaux des services publics de la ville, a ajouté le chef Cervera, précisant que le tireur “a immédiatement commencé à tirer aveuglément sur toutes les victimes”.

Les policiers ont confronté le tireur et riposté, a déclaré le responsable policier, notant qu’un officier a été blessé par balle. “Il a été sauvé par son gilet par-balles”, a-t-il précisé.

Cervera n’a fourni aucune information sur un motif possible de la fusillade. “Actuellement, nous avons plus de questions que de réponses”, a-t-il déclaré, notant que le FBI et la police de l’État de Virginie aident à l’enquête.

S.L. (avec MAP)