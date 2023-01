VIDEO : Shakira règle ses comptes avec Piqué dans son dernier clip

Six mois après l’annonce officielle de leur rupture, la star colombienne Shakira a sorti un tube dans lequel elle attaque directement l’ex-défenseur du FC Barcelone et de la « Roja » Gerard Piqué. Dans son clip, Shakira envoi un clash direct au père de ses deux enfants mais aussi à sa copine, Clara Chia Marti (23 ans), étudiante en relations internationales.

« Désolé, j’ai déjà pris un autre avion, je ne reviens plus, je ne veux plus de déceptions. Toi, qui joues au champion, quand j’ai eu besoin de toi, tu as montré ta pire version », souligne Shakira.

« Tu m’as laissé une belle-mère comme voisine, la presse devant la porte et les dettes avec le Trésor. T’as cru me faire mal et je suis juste devenue plus forte. Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent », déclare Shakira. Et d’ajouter : « Je suis trop bien pour toi et c’est pourquoi tu es avec quelqu’un comme toi (…) tu as troqué une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », ironise la Bomba latina. « T’es pas à mon hauteur, c’est pour ça que t’es avec quelqu’un qui est exactement comme toi », conclut Shakira.