Vers la fin de la pandémie? Les prévisions optimistes d’un scientifique

Alors que plusieurs pays, dont le Maroc, font face à une méchante vague du variant Omicron, plusieurs scientifiques rassurent et estiment que la fin de la pandémie serait proche.

D’après Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux, le coronavirus devrait prendre fin en 2023. « Une pandémie de virose respiratoire sévère, de par l’histoire, c’est trois ans. Nous, nous sommes bientôt deux ans », a-t-il indiqué. Et de préciser que le monde est actuellement «sous une épidémie dans l’épidémie» à cause d’Omicron.

Le scientifique tente également de rassurer en rappelant que plusieurs pays ont atteint le pic de la vague Omicron et sont actuellement «sur un plateau descendant», à l’instar du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud.

«Le variant Omicron va contribuer, à côté de la vaccination, à faire en sorte que dans un an et demi, deux ans, deux ans et demi, nous soyons le maximum de notre société à être porteurs d’anticorps. Si possible par la vaccination, et puis contre mauvaise fortune, par la maladie », indique Denis Malvy qui n’exclut pas, toutefois, l’apparition de nouveaux variants malgré l’approche de la fin de la pandémie. «Les prochaines vagues devraient être moins importantes», a encore rassuré le scientifique.

H.M.