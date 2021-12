Variant Omicron: la nouvelle condition pour entrer au Royaume-Uni

Les voyageurs souhaitant accéder au Royaume-Uni seront à nouveau tenus de passer des tests Covid-19 avant leur départ, a annoncé ce samedi le ministre de la Santé, Sajid Javid.

Cette règle s’applique à tous les voyageurs visitant le Royaume-Uni ou revenant de vacances, quel que soit leur statut vaccinal, et entrera en vigueur le 7 décembre à 4 heures du matin, a précisé Javid, notant que le test doit être effectué dans les 48 heures précédant le départ.

« Ces mesures sont temporaires et nous voulons les supprimer dès que possible, mais l’Omicron se répand et nous nous attendons à de nombreux autres cas », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le Nigeria a également été ajouté à la liste rouge des voyageurs qui sont tenus de passer 10 jours de quarantaine dans un hôtel désigné par le gouvernement à leur arrivée en Grande-Bretagne.

« Depuis que nous avons appris l’existence de ce nouveau variant, notre stratégie a été d’attendre pour évaluer le danger, mais aussi de mettre en place des mesures préventives », a expliqué Javid.

« Nous avons toujours dit que nous agirions rapidement si de nouvelles données l’exigeaient », a-t-il insisté. « Ces derniers jours, nous avons appris l’existence d’un nombre important de cas liés à des voyages au Nigeria. Il y a déjà 27 cas en Angleterre et ce chiffre ne cesse d’augmenter », a-t-il fait savoir.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé vendredi que le nombre de cas du variant Omicron en Angleterre s’élève à 104.

M.S.