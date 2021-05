Variant indien: les premières conclusions de l’OMS

Le variant du virus du Covid-19 découvert en Inde, le B.1.617, a été classé comme « préoccupant », a annoncé ce lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Il y a des informations selon lesquelles le B.1.617 est plus contagieux » mais aussi des éléments permettent de penser qu’il présente un degré de résistance aux vaccins, et « par conséquent nous le classons en variant préoccupant au niveau mondial », a déclaré la docteur Maria Van Kerkhove, responsable technique de la lutte contre le Covid-19 au sein de l’OMS.

La responsable de l’OMS a relevé que plus de détails seront publiés mardi dans le rapport épidémiologique hebdomadaire de l’agence onusienne mais qu’il restait beaucoup de recherches à mener sur ce variant, notamment par le biais d’un séquençage accru, « pour savoir quelle quantité de ce virus circule » mais aussi le degré de « sévérité » avec lequel il atténue l’efficacité des vaccins.

« Nous n’avons rien qui suggère pour le moment que nos diagnostics, nos médicaments et nos vaccins ne marchent pas. Et ça c’est important », a-t-elle noté, insistant sur le fait qu’il faut continuer à appliquer les mesures sanitaires comme la distanciation sociale, le port du masque et la réduction des contacts.

« Nous allons continuer à voir des variants préoccupants et il faut faire tout ce qui est possible pour limiter la transmission, limiter les infections, prévenir la contagion et réduire la gravité de la maladie », a-t-elle dit.

L’Inde fait face à une virulente vague de Covid-19 qui a fait à ce jour plus de 23 millions de cas et près de 250.000 décès.

L’explosion des cas en Inde est due en partie au nouveau variant mais aussi aux meetings politiques et électoraux et aux festivals religieux qui avaient rassemblé des millions de personnes.

DH