Variant Delta: Macron s’adresse aux Français pour annoncer des mesures

Le président français Emmanuel Macron doit s’adresser aux Français, ce lundi soir, pour présenter des mesures contre le variant Delta du Covid-19 dont la propagation inquiète les autorités sanitaires du pays, rapportent les médias de l’hexagone.

Le chef de l’Etat devra dévoiler à cette occasion les mesures décidées lors du conseil de défense sanitaire, réuni plus tôt dans la journée, dans le sillage d’une dégradation inquiétante de la situation épidémique à la lumière de la propagation du variant Delta, soulignent les médias, qui citent l’entourage de Macron.

Parmi les questions que le président de la république devrait évoquer lors de son allocution très attendue, figure notamment l’obligation de la vaccination, notamment pour le personnel soignant, relève-t-on.

Emmanuel Macron pourrait annoncer également de nouvelles restrictions sanitaires, qui n’atteindraient pas un couvre-feu ou un reconfinement, indique la presse hexagonale.

Face à la propagation du variant Delta, le gouvernement appelle les Français à se faire vacciner massivement, alors que « le risque d’une quatrième vague rapide est là », avait prévenu l’exécutif.

Les autorités sanitaires redoutent cette nouvelle vague épidémique dès fin juillet-début août et qui devrait s’accélérer avec l’automne.

Le variant Delta est devenu majoritaire en France en représentant 51,7% des criblages réalisés, a annoncé en fin de semaine l’agence Santé publique France.

La France a franchi la semaine dernière la barre des 35 millions de primo-vaccinés alors que l’exécutif français s’est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.

