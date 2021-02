Vaccins anti-Covid: l’UE conclut un 2ème contrat avec Moderna

La Commission européenne a approuvé ce mercredi un deuxième contrat avec la société pharmaceutique américaine Moderna, qui prévoit l’achat de 300 millions de doses de vaccins supplémentaires (150 millions en 2021 et une option d’achat de 150 millions additionnelles en 2022) au nom de tous les États membres de l’UE.

« Aujourd’hui, nous sécurisons 300 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-Covid-19 produit par Moderna, qui est déjà utilisé dans l’Union européenne. Cela nous rapproche de notre objectif majeur: faire en sorte que tous les Européens aient accès le plus rapidement possible à des vaccins sûrs et efficaces », a indiqué dans un communiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

« Avec un portefeuille pouvant atteindre 2,6 milliards de doses, nous serons en mesure de fournir des vaccins non seulement à nos citoyens, mais également à nos voisins et partenaires », a-t-elle ajouté.

Selon Ursula von der Leyen, 22 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus dans l’UE, dont sept millions ont reçu les deux doses.

Le vaccin Moderna a été le deuxième autorisé dans l’Union européenne, après celui de l’alliance germano-américaine BioNTech/Pfizer.

Vivement critiquée pour sa stratégie vaccinale, la Commission européenne veut se racheter en augmentant les commandes des vaccins. Les Etats membres doivent eux finaliser les achats directement auprès des laboratoires.

M.S. (avec MAP)