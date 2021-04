Vaccination en Belgique: AstraZeneca administré dès 41 ans

Les autorités sanitaires belges ont annoncé samedi que le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca pourrait être désormais administré dès l’âge de 41 ans en Belgique, tandis que celui de Johnson & Johnson sera utilisé sans limite d’âge.

Après un avis favorable de l’Agence européenne des médicaments (EMA), la Belgique « va lancer la campagne de vaccination avec Johnson & Johnson pour toutes les catégories d’âge. C’est un vaccin sûr et efficace qui a aussi comme avantage, qu’il n’est administré qu’en une seule dose », a indiqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke , cité par les médias locaux.

Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, qui était administré uniquement aux plus de 56 ans depuis quelques semaines en Belgique, en raison de risques rares de caillots sanguins, l’EMA réitéré vendredi que les bénéfices de ce vaccin l’emportent sur les risques chez toutes les catégories d’âge.

« On suit les cas de thromboses attentivement, mais dans le stade d’épidémie, le nombre de contaminations et d’hospitalisations, la balance entre les avantages de ce vaccin et les risques d’effets secondaires est tel qu’il faut utiliser ce vaccin. Les avantages sont largement supérieurs aux risques que l’on connaît », a insisté M. Vandenbroucke.

Selon les autorités sanitaires belges, les personnes ayant reçu une première dose de ce vaccin recevront la deuxième, peu importe leur âge.

En Belgique, quelque 2.538.840 personnes ont reçu une première injection d’un vaccin contre le coronavirus, ce qui représente 27,6% de la population adulte. Par ailleurs 733.278 personnes (8% de la population adulte) ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d’une protection vaccinale complète.

S.L. (avec MAP)