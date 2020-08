Depuis janvier dernier, toutes les grandes industries pharmaceutiques du monde se sont lancées dans une course au vaccin anti-Covid-19. Avec la montée des contaminations de par le monde, où en sont les recherches scientifiques ? Quels sont les pays les plus avancés ?

Plusieurs multinationales pharmaceutiques se sont lancées, depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, dans des recherches scientifiques afin de trouver le plus rapidement possible un vaccin afin de freiner les contaminations dans le monde entier. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 26 vaccins en sont au stade des essais cliniques (autrement dit, testés sur l’être humain), et 139 en sont au stade de l’évaluation pré-clinique. En effet, plusieurs pays se sont démarqués en investissant massivement dans la recherche en partenariat avec les industriels pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie. Aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump a considérablement investi dans six entreprises pharmaceutiques depuis mars. À date, les projets les plus avancés en matière d’essais cliniques sont ceux de l’université britannique d’Oxford, alliée au laboratoire AstraZeneca; de la biotech américaine Moderna, associée aux instituts américains de santé; de l’Américain Pfizer, en partenariat la société biotechnologique allemande BioNTech; et du laboratoire CanSino en Chine. À noter que Pfizer et Moderna ont déjà commencé les essais cliniques de phase 3 de leurs candidats vaccins la semaine dernière; des tests à grande échelle seront réalisés pour déterminer l’efficacité des vaccins. Les deux laboratoires avaient déjà annoncé, en juillet dernier, des résultats positifs pour des essais restreints qu’ils avaient réalisés.

Les vaccins Moderna et Pfizer prometteurs !

Il est à noter que Moderna et Pfizer en sont à des stades avancés dans le développement de leurs vaccins. Tous deux se basent sur la technologie de modification génétique (ARN messager) afin d’induire la production d’anticorps par le système immunitaire, une méthode encore jamais approuvée par les autorités de santé, mais qui donne de bons résultats selon les publications des deux laboratoires. À préciser que cette technologie est la plus moderne mobilisée pour les vaccins en cours de développement contre la Covid-19. Sa prouesse implique par conséquent sa cherté. D’ailleurs, les prix des éventuels vaccins n’ont pas encore été divulgués par les industriels.

La Chine bien avancée

En Chine, ce sont cinq entreprises qui sont autorisées à faire des essais cliniques de vaccins anti-Covid-19. L’un des candidats vaccins les plus prometteurs dans le pays s’appelle CoronaVac, développé par Sinovac Biotech. Le laboratoire a annoncé la semaine dernière le lancement de la phase 3 des tests de son vaccin au Brésil. Ces tests s’avèrent être cruciaux pour l’homologation et la commercialisation du vaccin.

La Russie promet un vaccin à partir de 2021

La Russie est également très avancée dans ses recherches pour concevoir un vaccin contre la Covid-19. Le pays a même promis la production, durant les prochains mois, des centaines de milliers de doses de vaccins. En effet, Moscou a annoncé que trois entreprises biomédicales seraient en mesure de produire dès septembre et de manière industrielle un vaccin développé par le laboratoire de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, en collaboration avec le ministère de la Défense. Face à la rapidité de la mise au point des vaccins russes, l’Organisation mondiale de la santé a adressé une mise en garde au pays. «Tout vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être soumis à tous les différents essais et tests avant d’être homologués pour leur déploiement», avait souligné le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, à la presse internationale. À travers cette mise en garde, l’organisation a rappelé l’obligation du respect des protocoles et réglementations en vigueur lors du développement d’un vaccin. En tout cas, pour mettre au point un vaccin fiable, les grands laboratoires se livrent une course contre la montre et surtout contre la Covid-19, qui a fait plus de 700.000 morts dans le monde.

SANAE RAQUI / Les Inspirations ÉCO