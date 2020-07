Vaccin anti-Covid 19: deux entreprises prévoient jusqu’à 100 millions de doses

Les entreprises de biotechnologie Pfizer et BioNTech ont annoncé mercredi avoir signé un accord de 1,95 milliard de dollars avec les ministères américains de la Santé et de la Défense pour fournir des centaines de millions de doses d’un vaccin contre le coronavirus que les Américains devraient recevoir gratuitement une fois finalisé.

En vertu de cet accord, le gouvernement US recevra 100 millions de doses du BNT162, le vaccin expérimental contre la Covid-19 développé conjointement par Pfizer et BioNTech, et pourrait acquérir jusqu’à 500 millions de doses supplémentaires, selon le Wall Street Journal, qui précise que Pfizer devrait prendre en charge la fabrication du vaccin.

Le programme BNT162 est basé sur la technologie « ARNm » exclusive de l’entreprise allemande BioNTech et soutenu par les capacités mondiales de développement et de fabrication de vaccins de Pfizer.

Les vaccins expérimentaux BNT162 font l’objet d’études cliniques et ne sont actuellement pas approuvés pour une distribution dans le monde, ajoute-t-on.

Le programme de Pfizer-BioNTech de développement de vaccins se penche actuellement sur l’évaluation d’au moins quatre vaccins expérimentaux. Si les études aboutissent, Pfizer et BioNTech comptent demander une autorisation d’utilisation d’urgence ou une forme d’approbation réglementaire dès le mois d’octobre prochain.

Les deux entreprises prévoient actuellement de fabriquer dans le monde jusqu’à 100 millions de doses d’ici la fin de l’année et potentiellement plus de 1,3 milliard de doses d’ici la fin 2021, sous réserve de la sélection finale d’un vaccin à partir de leurs essais cliniques.