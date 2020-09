Vaccin anti-coronavirus: les dernières précisions de Moncef Slaoui

Moncef Slaoui a annoncé que le vaccin du covid-19 devrait être prêt fin 2020. Dans une interview accordée à Sky News, le professeur marocain et conseiller en chef du programme de vaccination de la Maison Blanche, a indiqué que le vaccin sera prêt lorsque la 3ème étape des essais cliniques sera réussie, soulignant que six types de vaccins sont actuellement en phase d’essai.

«J’estime que le vaccin sera prêt entre octobre et janvier. Mais je suis convaincu qu’il pourrait être prêt vers la fin de l’année», a confié Dr Slaoui.

Par ailleurs, le professeur a fait savoir que le développement du vaccin a tardé «parce que la 3ème étape des essais cliniques est compliquée et nécessite de grands moyens financiers». «Je crois que la Russie et la Chine ont annoncé que le vaccin était prêt par intérêt politique. Maintenant, si tout se passe comme prévu, tous les Américains seront vaccinés avant avril. A ce moment-là, on pourra approvisionner d’autres pays», a expliqué le scientifique.

A noter que le Marocain Moncef Slaoui, nommé par le président américain Donald Trump pour superviser l’ « Operation Warp Speed » visant l’accélération du développement et la distribution d’un vaccin contre le coronavirus, est un immunologue de renommée planétaire, qui a déjà dirigé le développement de plusieurs vaccins ayant eu d’immenses répercussions positives sur la santé publique dans le monde.

Sa nomination pour superviser le développement d’un vaccin contre le coronavirus a été hautement saluée par la communauté scientifique.

N.M.