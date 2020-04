Vacances de Pâques: un désastre pour le tourisme espagnol

Les entreprises touristiques espagnoles ont accusé une perte de chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros lors des Vacances de Pâques, en raison des restrictions décrétées par le gouvernement pour freiner l’expansion de la pandémie de nouveau coronavirus, selon la Fédération d’entreprises des associations territoriales d’agences de voyages espagnoles (Fetave).

“Les données révèlent un bilan +terrifiant+”, indique la Fédération, notant qu’environ 2,5 millions de travailleurs et 400.000 entreprises touristiques espagnoles sont touchés par la crise du coronavirus.

La Fédération relève que plus de 70.000 vols ont été annulés, ce qui représente une perte de 10 millions de billets d’avion, soit plus de 95% des prévisions établies pour la période de Pâques, notant que plus de 15 millions de nuitées ont été annulées durant cette période.

Par ailleurs, la Fédération qualifie de “positive” l’adoption la veille par le gouvernement d’une 2ème ligne de prêts garantis par l’Etat aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux travailleurs autonomes, d’un montant de 20 milliards d’euros, afin de les aider à faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

L’organisation professionnelle a, toutefois, averti que les pertes “catastrophiques” causées par l’annulation des voyages et séjours au cours de cette période de Pâques peuvent entraîner un manque de liquidités voire même la faillite de dizaines de milliers d’entreprises touristiques, si la ligne de l’Institut officiel du crédit (ICO) n’est pas activée rapidement.

“Cela ne semble pas possible si le gouvernement n’entreprend pas une réforme en profondeur des conditions d’accès aux crédits de l’ICO”, estime la Fédération.

Selon le dernier bilan donné ce samedi par le ministère de la Santé, le nombre de cas de contamination au coronavirus a atteint 161.852 en Espagne, en hausse de 4.830 en 24 heures, tandis que celui des décès est passé de 15.843 à 16.353.

SO