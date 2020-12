USA: un panel d’experts approuve le vaccin de Pfizer

Un panel fédéral d’experts américains indépendants a approuvé jeudi le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech, et a recommandé à la Food and Drug Administration (FDA) d’octroyer son autorisation d’urgence au vaccin.

Le panel a voté 17-4, avec une abstention, que la sécurité et l’efficacité du vaccin l’emportent sur les risques d’utilisation chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Ce vote est une étape importante, car le pays est sur le point de lancer une campagne de vaccination sans précédent pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Bien que la FDA n’est pas obligée de suivre les conseils de son comité consultatif, elle le fait généralement. Une fois que la FDA aura donné son feu vert officiel, l’administration prévoit de commencer à expédier des millions de doses dans les Etats du pays. Operation Warp Speed, l’initiative de la Maison Blanche visant à développer et à distribuer des vaccins, a annoncé son intention de commencer à expédier le vaccin dans les 24 heures.

La dernière étape avant que les vaccins puissent êtres administrés aux Américains est un comité consultatif sur les vaccins des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Une réunion d’urgence de ce comité est prévue dimanche. Une fois que ce panel aura donné son accord, les vaccinations pourront commencer.

Les États-Unis doivent vacciner près de 70% de la population pour obtenir l’immunité collective.

Des responsables comme Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, ne s’attendent pas à ce que la majorité de la population se fasse vacciner avant le printemps ou l’été prochain.

En attendant, le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Plus de 3.000 personnes sont mortes mercredi à cause du coronavirus dans le pays et le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré que les mois à venir allaient être très difficiles.

