USA: un enfant de 13 ans impliqué dans un drame routier, 9 morts

Un garçon de 13 ans était au volant d’une camionnette qui est entrée en collision avec un mini-bus, mardi soir au Texas, faisant 9 morts et deux blessés, ont annoncé jeudi les autorités de cet Etat du sud des Etats-Unis.

« Un adolescent de 13 ans était au volant de la camionnette », a déclaré Bruce Landsberg, vice-président de l’autorité de sécurité des transports, lors d’une conférence de presse. La collision frontale entre le pick-up conduit par l’enfant a percuté frontalement l’autre véhicule transportant les membres d’une équipe de golf de l’Université du Nouveau Mexique.

Les deux véhicules ont pris feu, provoquant la mort sur le champ de l’enfant et son père , ainsi que six jeunes athlètes et leur entraîneur qui étaient à bord de la fourgonnette. Les deux blessés, de nationalité canadienne, sont dans un état critique. Selon les résultats de l’enquête, l’un des pneus du pick-up était une roue de secours, qui s’est crevée, provoquant le déplacement du camion sur la voie de circulation opposée.

S.L. (avec MAP)