USA : Trump de retour sur Facebook et YouTube

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien président américain Donald Trump a marqué son retour vendredi sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis son exclusion il y a plus de deux ans. « Je suis de retour! », a écrit l’ancien locataire de la Maison Blanche dans son post.

Le milliardaire New-Yorkais compte 34 millions d’abonnés sur Facebook et plus de 2,6 millions sur YouTube. Plus tôt vendredi, la plateforme de vidéos en ligne YouTube avait annoncé mettre fin à sa suspension. Meta, maison mère de Facebook et Instagram, avait fait une annonce similaire fin janvier.

« À partir d’aujourd’hui, la chaîne Donald J. Trump n’est plus assujettie à des restrictions », a fait savoir YouTube sur Twitter.

Le républicain de 76 ans avait été exclu des principaux réseaux sociaux grand public en janvier 2021, dans le sillage de l’assaut du Congrès à Washington. En novembre dernier, Trump avait annoncé sa candidature aux primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2024.