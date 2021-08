USA: prison ferme pour avoir toussé volontairement sur la nourriture dans un supermarché

Une Américaine qui a plaidé coupable d’avoir intentionnellement toussé sur la nourriture dans un supermarché, en prétendant être contaminée de Covid-19, a écopé mardi d’au moins une année de prison.

En mars de l’an dernier, en pleine flambée de la pandémie aux Etats-Unis, la femme de 37 ans avait toussé et craché sur les produits frais et de boulangerie d’un magasin en Pennsylvanie (nord-est), en criant qu’elle est atteinte de coronavirus et tout le monde allait tomber malades. Plus de 35.000 dollars de nourriture ont été jetés suite à l’incident, avait indiqué un copropriétaire du magasins en affirmant ne pas vouloir prendre de risque avec la santé des clients.

En juin dernier, la mise en cause avait plaidé coupable d’avoir proféré également des menaces à la bombe. Le juge a qualifié sa conduite de « totalement scandaleuse » et l’a condamnée à une peine allant d’un à deux ans de prison, suivie de huit ans de probation. Elle devra aussi verser près de 30.000 dollars de dédommagement.

S.L. (avec MAP)