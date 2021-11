USA: plusieurs morts et blessés dans une parade de Noël

Un véhicule de type SUV a percuté dimanche une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha, au Winsconsin (nord des États-Unis), faisant au moins cinq morts et 40 blessés, selon un nouveau bilan fourni lundi par la police locale.

« Nous pouvons confirmer que 5 personnes sont décédées et 40 blessées. Cependant, ce bilan peut changer car nous continuons à collecter des informations », a indiqué le département de police de la ville sur sa page Facebook, signalant qu’un suspect avait été placé en détention.

L’incident s’est produit dimanche vers 16H30 (22H30 GMT) dans cette localité, où une parade de Noël est organisée chaque année et les autorités du Winsconsin s’efforçaient lundi de comprendre le circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu.

« La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu’un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Street », a déclaré le chef de la police, Dan Thompson, lors d’une conférence de presse

« La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident », a-t-il précisé.

« La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours », a-t-il ajouté, éclaircissant qu’une « personne d’intérêt » avait été arrêtée.

Le président américain Joe Biden a été informé de cet incident, la Maison Blanche « se tient précisément informée de la situation à Waukesha », a indiqué un responsable de la présidence américaine.

S.L. (avec MAP)