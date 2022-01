USA: plus de 2000 vols annulés dimanche

Plus de 2.000 vols ont été annulés, dimanche, aux Etats Unis à cause notamment de la propagation du variant Omicron et des intempéries.

Peu après 11H30 heure de Washington, 2.201 vols intérieurs, ou en provenance ou à l’arrivée des Etats-Unis, avaient déjà été annulés, presque autant que les 2.749 annulés la veille sur l’ensemble de la journée, selon le site FlightAware.

Cela représente plus de la moitié des 3.743 vols annulés au niveau mondial à la même heure (contre 4.740 pour la journée de samedi).

De très nombreux vols, sans être annulés, étaient toutefois en retard: 2.386 pour les seuls Etats-Unis, et 7.770 pour l’ensemble de la planète.

La météo est particulièrement difficile ce week-end aux Etats-Unis, avec de nombreuses régions touchées par de fortes chutes de neige, des vents violents, ou encore des inondations.

Ainsi, les aéroports de Chicago, qui étaient samedi les plus touchés au niveau mondial à cause d’une tempête de neige, étaient, dimanche, accompagnés dans le classement de tête par d’autres aéroports américains: Denver (Colorado), Newark (New Jersey), Atlanta (Georgie), Houston (Texas) ou encore Detroit (Michigan).

