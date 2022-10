USA: l’inflation au plus haut depuis 40 ans, nouveau relèvement des taux en vue

L’inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, laissant entrevoir un nouveau relèvement agressif des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’indice des prix à la consommation (IPC), qui exclut les produits alimentaires et l’énergie, a grimpé de 6,6% par rapport à il y a un an, le plus haut niveau depuis 1982, selon les données publiées jeudi par le département du Travail. Par rapport au mois précédent, l’IPC de base a augmenté de 0,6 % pour un deuxième mois.

Les prix hors alimentation et énergie ont ainsi augmenté de 6,6 % par rapport à il y a un an. Le logement, la nourriture et les soins médicaux contribuent le plus à la forte augmentation.

Dans la foulée d’un solide rapport sur l’emploi la semaine dernière, le rapport sur l’IPC laisse prévoir probablement une hausse supplémentaire des taux d’intérêt de 75 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Fed en novembre. Il s’agira d’une cinquième augmentation consécutive de cette taille.

AY