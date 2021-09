USA: L’inflation affiche en août une hausse plus faible que prévu

L’inflation a connu un ralentissement le mois dernier aux Etats-Unis , à +5,3 % par rapport au mois de juillet (+5,4%), mais demeure encore à un niveau très élevé dans un contexte d’augmentation des infections au Covid-19 qui ralenti la croissance économique et favorise les pénuries de main-d’œuvre et de fournitures qui continuent de faire grimper les prix.

D’après les données publiées mardi par le département du Travail, les prix des biens de consommation ont augmenté moins que prévu, signe que l’inflation pourrait commencer à se ralentir. L’Indice des prix à la consommation (IPC), qui mesure un panier de produits courants ainsi que divers biens énergétiques, a augmenté de 5,3 % par rapport à l’année précédente et de 0,3 % par rapport à juillet. Il y a un mois, les prix avaient augmenté de 0,5 % par rapport à juin.

Si l’on exclut les prix volatils des produits alimentaires et de l’énergie, l’IPC n’a augmenté que de 0,1% pour le mois, contre une estimation de 0,3%, et de 4% sur l’année, contre une prévision de 4,2%.

L’augmentation annuelle de 5,3 % maintient l’inflation à son niveau le plus élevé depuis environ 13 ans, bien que les chiffres du mois d’août indiquent que la hausse de l’inflation pourrait s’atténuer.

Les prix de l’énergie ont été à l’origine d’une grande partie de la hausse de l’inflation au cours du mois d’août, l’indice large ayant augmenté de 2% et les prix de l’essence de 2,8%. Les prix des aliments ont augmenté de 0,4%. L’énergie a augmenté de 25% par rapport à l’année dernière et l’essence a bondi de 42% au cours de cette période.

Les responsables politiques et la Réserve fédéral affirment depuis des mois que la poussée inflationniste de cette année était liée à la reprise de la pandémie de coronavirus et qu’elle devrait s’avérer temporaire. La plupart des économistes s’accordent à dire que les prix augmenteront plus lentement à mesure que les entreprises s’adapteront et que les chaînes d’approvisionnement reviendront à la normale.

FA