USA: l’ex-secrétaire d’Etat, Colin Powell, est mort

L’ancien secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, est décédé, lundi à Washington, des suites de complications liées au Covid-19, a annoncé sa famille.

Powell est décédé à l’hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington.

« Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain », a indiqué sa famille dans un communiqué.

Powell a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d’état-major des armées, avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence de George W. Bush. Né le 5 avril 1937 à Harlem, Colin Powell a grandi à New York, où il a étudié la géologie.

Il avait commencé sa carrière militaire en 1958. D’abord posté en Allemagne, il avait ensuite été envoyé au Vietnam comme conseiller militaire de John F. Kennedy.

S.L. (avec MAP)