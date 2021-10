USA: L’administration Biden dévoile un plan pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans

La Maison Blanche a présenté mercredi un plan pour vacciner « rapidement » les enfants de 5 à 11 ans, une fois donné le feu vert des autorités sanitaires pour le premier vaccin anti-COVID-19 de Pfizer pour cette catégorie d’âge.

« En prévision de la réunion du comité consultatif indépendant de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) le 26 octobre et de la réunion du comité consultatif indépendant du CDC les 2 et 3 novembre, l’administration Biden annonce aujourd’hui un plan visant à garantir que, si un vaccin est autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, il est rapidement distribué et mis à la disposition des familles de manière pratique et équitable à travers le pays », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

L’administration Biden « a travaillé avec Pfizer pour modifier l’emballage des doses pédiatriques afin de permettre aux pédiatres, médecins de famille et autres prestataires de vacciner plus facilement les enfants », a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, lors d’un point de presse.

« Nous savons que des millions de parents attendent le vaccin COVID-19 pour les enfants de ce groupe d’âge. Et si la FDA et le CDC autorisent le vaccin, nous serons prêts à recevoir des coups de feu », a-t-il indiqué, ajoutant que les États-Unis ont obtenu suffisamment d’approvisionnement pour vacciner chaque enfant du pays.

Selon des données rapportées par les médias, les cas de coronavirus chez les enfants sont en augmentation depuis le début de l’année scolaire.