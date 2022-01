USA: la vague Omicron atteint bientôt son pic

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Dr Anthony, Anthony Fauci, a déclaré dimanche que la plupart des États américains atteindront un pic d’infections à l’omicron au cours des prochaines semaines.

« Il ne faut jamais être trop confiant lorsqu’on a affaire à ce virus », a déclaré Dr Fauci lors d’une apparition dans l’émission « This Week » sur ABC. « Mais si vous regardez les tendances que nous avons observées en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en Israël… elles ont atteint un pic et commencent à diminuer assez fortement. »

Dr Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a indiqué que certains États, en particulier dans le Sud et l’Ouest, ont connu une augmentation des infections à l’omicron malgré la baisse des taux d’infection dans d’autres régions du pays où les niveaux de vaccination sont plus élevés.

« Mais si le modèle suit la tendance que nous observons dans d’autres endroits, comme le Nord-Est, je pense que vous commencerez à voir un revirement dans tout le pays », a-t-il prédit.

M. Fauci a noté que, malgré des niveaux de vaccination « variables » à travers le pays, « en fin de compte, ils vont tous aller dans la même direction ».

« Nous savons que, même avec l’omicron, le rappel fait une différence majeure, majeure, dans la protection contre l’hospitalisation et les conséquences graves », a expliqué le Dr Fauci. « Les choses se présentent donc bien. Nous ne voulons pas être trop confiants, mais il semble que les choses aillent dans la bonne direction pour le moment. »

S.L. (avec MAP)