USA: la reprise de la vaccination avec Johnson & Johnson recommandée

Un comité consultatif des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC) a recommandé vendredi la reprise de l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson, affirmant que les avantages du vaccin l’emportent sur le risque lié à des cas graves de caillots sanguins.

Cette décision ouvre la voie aux États-Unis à une possible levée de la suspension recommandée du vaccin à une dose produit par le laboratoire américain. L’administration Biden a déclaré qu’elle allait prendre en compte les recommandations du groupe d’experts pour déterminer l’utilisation de ce vaccin. Le panel a voté 10 contre 4 en faveur de la recommandation de l’utilisation du vaccin de J&J pour « les personnes de 18 ans et plus dans la population américaine, sous l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA (Agence américaine des médicaments) ». Un membre de cette instance s’est abstenu.

Johnson & Johnson a déclaré soutenir l’ajout d’une étiquette d’avertissement sur son vaccin, dont la formulation a été convenue avec la FDA, a noté la société. La FDA avait recommandé le 13 avril l’arrêt immédiat de l’utilisation du vaccin J&J, citant des cas d’un trouble rare des caillots sanguins apparus chez six femmes dans les deux semaines suivant la vaccination.

Le CDC a déclaré vendredi que des caillots sanguins ont été détectés chez au moins neuf autres femmes, mais le risque que des personnes souffrent de trouble restent extrêmement faibles. Trois femmes sont décédées à cause de ces rares caillots sanguins et sept sont encore hospitalisées, selon la même source.

Quelque 8 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées jusqu’à présent, selon le CDC.

S.L. (avec MAP)