USA: la cote de popularité de Biden en hausse

La cote d’approbation de l’action du président américain Joe Biden s’améliore, selon les résultats d’un nouveau sondage publiés jeudi.

Le taux d’approbation de l’action du locataire du Bureau ovale a atteint 40% au cours du mois d’août dans un nouveau sondage de l’Université Quinnipiac, en hausse de 9 points par rapport à juillet.

Le sondage a été conduit au moment où Biden et son administration ont remporté une série de victoires législatives au cours du mois dernier, y compris l’adoption de la Loi sur le climat, les soins de santé et les impôts et l’annonce la semaine dernière de l’initiative d’annuler une partie des emprunts étudiants pour des millions d’Américains.

Quelque 40% des personnes interrogées ont dit approuver l’action de Biden en tant que président, contre 31% lors du même sondage en juillet. En outre, 52% des personnes sondées ont déclaré désapprouver son travail.

Selon les résultats de cette nouvelle enquête, 83% des personnes interrogées qui s’identifient comme démocrates ont déclaré approuver l’action du président, soit une augmentation de 11 points par rapport au sondage du mois dernier.

Par contre, 92% des républicains sondés affirment qu’ils désapprouvent l’action de Biden. Chez les indépendants, 55% ont également une opinion défavorable.

Le sondage a été réalisé du 25 au 29 août auprès de 1.419 personnes, avec une marge d’erreur de 2,6 points.

S.L. (avec MAP)