USA: fusillade près du Pentagone

Un policier a été tué mardi lors d’une fusillade à l’extérieur du Pentagone, à Arlington, dans la région métropolitaine de Washington DC.

Lors d’une conférence de presse, le chef de La force de protection du Pentagone, Woodrow Kusse, a indiqué que des coups de feu ont été échangés près d’un arrêt de bus lorsqu’un policier a été attaqué par un individu armé.

Kusse a fait savoir que le motif de l’attaque faisait toujours l’objet d’une enquête, mais que les autorités ne recherchaient pas d’autres suspects. Selon l’Associated Press, le suspect a également été abattu.

Les autorités ont donné peu de détails sur la fusillade qui a entraîné le verrouillage du Pentagone pendant plus d’une heure et une intervention massive de la police et des pompiers dans la zone, qui se trouve en dehors du périmètre de sécurité du Pentagone mais à une courte distance du bâtiment situé sur la rive sud de la rivière Potomac.

S.L. (avec MAP)