USA: Des salariés d’Amazon lancent le premier syndicat de l’histoire de l’entreprise

Les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon à New York ont voté en faveur de la création du premier syndicat américain de l’histoire du géant technologique, marquant ainsi une victoire éclatante pour une initiative menée par un employé licencié.

Lors d’une élection étroitement surveillée, les travailleurs d’un établissement de Staten Island, connu sous le nom de JFK8, ont voté en faveur de la formation d’un syndicat avec une organisation nouvellement créée, appelée Amazon Labor Union (ALU), qui a été lancée par des employés actuels et anciens de l’entrepôt.

Le résultat a été salué par les grands syndicats et la Maison Blanche, la porte-parole Jen Psaki ayant déclaré vendredi aux journalistes que le président Joe Biden était « heureux de voir les travailleurs s’assurer que leur voix était entendue ».

Dans une déclaration après le vote, Amazon a indiqué qu’elle explorait diverses voies juridiques pour contester les résultats.

« Nous sommes déçus du résultat de l’élection à Staten Island, car nous pensons qu’avoir une relation directe avec l’entreprise est le mieux pour nos employés », a déclaré Amazon dans un communiqué. « Nous évaluons nos options ».

L’ALU a demandé à Amazon de mettre en place des taux de productivité « plus raisonnables » dans l’entrepôt. Le nouveau syndicat demande également à l’entreprise d’augmenter les salaires et d’accorder aux travailleurs davantage de pauses et de congés payés, entre autres revendications.

L’élection du syndicat s’est tenue le jour-même où l’entreprise a dévoilé le salaire de son nouveau PDG Andy Jassy, qui a touché une rémunération évaluée à 212,7 millions de dollars en 2021.