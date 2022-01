USA-Canada: Netflix augmente le prix de son abonnement

Netflix Inc vient d’annoncer une augmentation du prix de son abonnement mensuel de 1 à 2 dollars aux États-Unis selon le plan, le but étant d’aider à payer de nouveaux programmes « afin d’être compétitif » sur le marché encombré de la télévision en streaming.

Le plan standard, qui permet deux flux simultanés, coûte désormais 15,49 dollars par mois, contre 13,99 dollars, aux États-Unis, a indiqué la société dans un communiqué.

Les prix ont également augmenté au Canada, où le forfait standard est passé de 14,99 à 16,49 dollars canadiens.

Suite à cette décision, les actions de Netflix ont gagné près de 3 % à 533,84 dollars sur le Nasdaq. Elles ont clôturé en hausse de 1,3 % à 525,69 $.

Les augmentations, les premières sur ces marchés depuis octobre 2020, ont pris effet immédiatement pour les nouveaux clients. Les membres existants verront les nouveaux prix dans les semaines à venir lorsqu’ils recevront leurs factures mensuelles.

Le plus grand service de streaming au monde est confronté à une concurrence sans précédent de la part d’entreprises qui cherchent à attirer les téléspectateurs vers le divertissement en ligne.

Walt Disney Co, WarnerMedia d’AT&T Inc, Amazon.com Inc et Apple Inc sont parmi les rivaux qui investissent des milliards dans de nouveaux programmes.

