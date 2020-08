Une mosquée incendiée dans le sud-ouest de la France (VIDEO)

Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a condamné, vendredi, avec « la plus grande vigueur » l’incendie « criminel », qui a ravagé des locaux de la mosquée Omar de Bron, dans le sud-ouest de la France.

L’incendie s’est produit dans la nuit du jeudi à vendredi vers 4h du matin, indique le Conseil dans un communiqué.

Causé par deux départs de feu, dont l’un au niveau de la boîte aux lettres, l’incendie « serait d’origine criminelle », relève le CFCM, principal interlocuteur des pouvoirs publics en France pour le culte musulman.

Cet acte criminel « intervient dans un contexte très éprouvant pour tous », souligne Mohamed Moussaoui, président du CFCM.

A cette occasion, le CFCM exprime son « soutien total et sa pleine solidarité » aux fidèles et aux responsables de la mosquée Omar et appelle les musulmans de France à apporter leur aide à sa restauration, conclut Moussaoui, qui préside également l’Union des mosquées de France (UMF).

M.S. (avec MAP)