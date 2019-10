Une députée française interpellée en Algérie

Elle devait rentrer aujourd’hui, mercredi 2 octobre, en France. Elle a été interpellée hier en Algérie! Il s’agit de Mathilde Panot, députée de LFI (La France Insoumise), parti politique français de gauche radicale fondé par Jean-Luc Mélenchon en 2016.

Selon le journal Le Monde, la vice-présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale s’était rendue à Béjaïa, à 200 km à l’est de la capitale algérienne, afin de participer à la marche hebdomadaire contestataire des étudiants et également pour y donner une conférence-débat. Celle-ci a été interdite par les autorités algériennes et la députée se défend d’être venue “pour créer du trouble”.

L’objet de sa visite, selon elle, était “de rencontrer des actrices et acteurs du mouvement populaire”, rapporte la même source.

Et, effectivement, Mathilde Panot, s’était entretenue avec, entre autres, des députés du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et des dirigeants du Parti socialiste des travailleurs (PST). Comme elle avait participé, à Alger, à une manifestation de soutien aux détenus.

L’interpellation de la députée et de ses accompagnateurs a eu lieu à Béjaïa, sur le chemin de retour à l’aéroport. Passeports confisqués, le groupe a été transféré à Alger et confiné dans un hôtel, sans explication aucune, a-t-elle écrit sur sa page officielle Facebook.

La réaction du groupe des “insoumis” ne s’est pas fait attendre et a publié un communiqué où il déplore “l’interruption forcée du programme de Mathilde Panot et de son équipe”. Il demande également que soient garantis “leur sécurité et le respect de leur liberté de circuler”, précise le quotidien français.

Larbi Alaoui