Une députée algérienne veut faire mieux que la présidente croate (Vidéo)

La présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP) en Algérie Naima Salhi, connue pour ses sorties pour le moins controversées, a encore frappé. Et cette fois, sa mégalomanie a pris, plus que jamais, le dessus.

Invitée à une émission sur la chaîne Al Bilad, la député islamiste a assuré, avec une confiance démesurée, qu’elle est mieux que la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović qui avait marqué les esprits pendant la Coupe du monde. «La femme musulmane, de par sa nature, a toujours eu cette capacité de régner et de diriger. Et croyez-moi, je suis mieux que Kolinda», a-t-elle affirmé, face à un animateur confus.

Elle a rappelé qu’elle a toujours été proche des Algériens, à l’instar de la présidente européenne avec son peuple, mais souligné qu’elle ne peut pas enlacer les hommes «parce qu’elle est musulmane». «Contrairement à Kolinda, je ne peux pas offrir des étreintes parce que ma culture me l’interdit. Mais tout le monde sait que Naima Salhi est la mère, la sœur et l’amie des Algériens», a précisé la députée, ajoutant qu’elle pourrait être présidente si les élections étaient transparentes dans son pays. «Je serai bien meilleure que Kolinda si on ne détournait pas les voix pendant les élections», a-t-elle conclu.

N.M.