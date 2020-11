Une chanteuse irako-marocaine reçoit la première dose du vaccin anti-covid (PHOTO)

Shatha Hassoun a reçu mercredi la première dose du vaccin anti-coronavirus à Dubaï, où elle réside. Sur son compte Instagram, la chanteuse irako-marocaine a partagé une photo d’elle pendant qu’on lui administrait le vaccin et a écrit : «J’ai reçu la première dose du vaccin anti-covid. Merci à tous ceux qui ont permis aux Emirats Arabes Unis de faire partie des premiers pays à avoir reçu les doses du vaccin. Que Dieu nous préserve».

A noter que la chanteuse Ahlam était la première artiste arabe à avoir reçu le vaccin contre le virus en octobre dernier. Elle avait également partagé une photo d’elle à l’hôpital sur ses réseaux sociaux afin d’encourager ses fans à se faire vacciner.

Rappelons que les Emirats Arabes Unis ont choisi le vaccin chinois développé par le groupe pharmaceutique Sinopharm. Ce vaccin a également été choisi par le Maroc qui a participé à la troisième étape des essais cliniques.

Quelque 10 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 seront disponibles au Maroc, dans une première étape.

Cinq millions de Marocains seront vaccinés après cette première commande, qui sera consacrée aux prioritaires. Chaque personne recevra deux doses dans un intervalle de 21 jours.

La campagne de vaccination anti-Covid-19 ciblera en premier le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie, alors que la deuxième phase vise les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques.

N.M.