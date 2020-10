Une Brésilienne tuée lors de l’attaque de Nice

Une ressortissante brésilienne figure parmi les personnes tuées, jeudi, lors de l’attaque à l’arme blanche à Nice dans le sud-est de la France, a indiqué le ministère des Relations extérieures du pays sud-américain.

« Le gouvernement brésilien déplore et condamne fermement l’attaque atroce qui a eu lieu jeudi à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice, en France », a souligné le ministère dans un communiqué.

« Le Président Jair Bolsonaro, au nom de toute la nation brésilienne, exprime ses sincères condoléances à la famille et aux amis de la Brésilienne (44 ans) assassinée à Nice, ainsi qu’à ceux des autres victimes, exprimant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement français », a ajouté la même source.

« Le Brésil exprime son ferme rejet de toute forme de terrorisme, quelle qu’en soit la motivation, et réaffirme son engagement à œuvrer pour combattre et éliminer ce fléau », selon le communiqué. L’attaque au couteau a fait trois morts, deux femmes et un homme, selon le maire de la ville, Christian Estorsi.

Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste », « tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

