Un “Village du Maroc” à Orlando

Du 4 au 9 octobre 2018 : Orlando, parmi les villes touristiques les plus visitées au monde, accueillera pour la première fois le “Village du Maroc”, un espace réunissant une multitude d’espaces exposant les richesses du Maroc. Espaces BtoB et institutionnels, présentations de produits d’artisanat et du terroir, expositions d’art, espace culinaire marocain, conférences sur le Maroc et ses atouts, le tout dans quelques 1000 mètres carrés au sein du prestigieux édifice culturel “Dr Philips center” au centre ville animé d’Orlando.

Cet espace de rencontres mettra en exergue la richesse et les atouts du Maroc d’aujourd’hui: un Maroc au patrimoine matériel et immatériel unique; un Royaume en plein essor économique; une terre offrant une palette enviable de sensations culturelles et artistiques.

Organisé en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc aux Etats-Unis et initié par Bahia Benkhar, Présidente de l’institution organisatrice “Musk Strategies”, cet évènement est appuyé par un collectif d’acteurs marocains résidents aux États-Unis ainsi que par plusieurs acteurs institutionnels notamment l’AMDIE, Agence Marocaine des Investissements et des Exportations, la Maison de l’Artisan, le Ministère du Tourisme et d’autres acteurs économiques, culturels et académiques qui seront présents sur place, comme la RAM, Al Akhawayn University, University Central of Florida, la Ville d’Orlando et bien d’autres.

Le «Village du Maroc» sera l’occasion de célébrer les relations séculaire initiées en 1777 entre les deux pays, date à laquelle le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats Unis, renforcée en 2014 par l’accord de libre-échange.

Il permettra également de promouvoir la destination Maroc dans toutes ses composantes touristiques, culturelles, patrimoniales et économiques, en étant un véritable hub stratégique pour l’Afrique, grâce à la nouvelle politique africaine impulsée par le roi.

Avec plus de 70 millions de visiteurs venus en 2017 à Orlando pour profiter, notamment de ses nombreux parcs d’attractions et de ses autres atouts touristiques, Orlando fut tout désignée pour accueillir cette importante manifestation. Il est par ailleurs à noter qu’Orlando compte plus de 35.000 résidents marocains, ce qui en fait la ville la plus grande concentration de nos ressortissants aux États-Unis.

S.L.