Un rapport de justice suisse détruit Tarik Ramadan

A peine remis en liberté le 16 novembre dernier, voilà que Tarik Ramadan est de nouveau mis en cause par la Justice. Cette fois, c’est du côté de Genève que ses malheurs arrivent. En effet, un rapport commandé par le Conseil d’État, l’accuse d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineures âgées de 15 à 18 ans du temps où il enseignait le français dans deux lycées à Genève.

Elles sont quatre de ses élèves à avoir été souillées qui ont témoigné de leurs déboires avec l’islamologue. Si l’une d’entre elles a pu échapper à ses tentatives de séduction, les trois autres auraient eu des relations sexuelles avec lui selon le magazine français Le Point qui rapporte l’information.

Le témoignage d’une ancienne élève à la Tribune de Genève qui dit avoir été “abusée et violentée” est on ne peut plus révélateur. “J’ai eu des relations sexuelles avec lui. Il était marié et père de famille. Cela s’est passé trois fois, notamment dans sa voiture. C’était consenti mais très violent. J’ai eu des bleus sur tout le corps. Il m’a toujours fait croire que je l’avais cherché”, avait-elle déclaré.

Le prédicateur helvète qui n’a jamais contesté les faits de manière officielle, a évité un procès devant la Justice suisse, car il y a eu prescription, puisque l’affaire est ancienne. Le préjudice n’étant que moral, il se pourrait cependant que ces révélations se répercutent sur les suites judiciaires de ses mises en examen pour viol.

Tout comme en France il est poursuivi aussi en Suisse où une une instruction pénale pour “viol” et “contrainte sexuelle” est ouverte à son encontre à la suite du dépôt d’une plainte par une Suissesse, qui l’accuse de l’avoir violée en octobre 2008 dans un hôtel de Genève.

