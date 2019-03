Un navire qui allait vers Casablanca coule après un incendie (VIDEO)

En proie à un incendie qui s’était déclaré, dimanche dernier, à son bord au large du Finistère, dans la région de Bretagne (extrême ouest de la France), le navire battant pavillon italien Grande America a coulé, mardi après-midi, à environ 180 nautiques (333 km) à l’ouest des côtes françaises, a annoncé la préfecture maritime de l’Atlantique.

«Le Grande America subissait un incendie depuis le dimanche 10 mars en soirée, dont la violence s’est amplifiée durant les 24 dernières heures. Le navire présentait sur son côté droit une forte inclinaison qui s’est aggravée au fil du temps», a indiqué la même source sur son site internet.

«Mardi 12 mars 2019, à 15h26, le navire italien Grande America a coulé par 4600 mètres de fond», a précisé la préfecture.

Venant de Hambourg et devant se rendre à Casablanca, le navire hybride, entre un roulier et un porte-conteneurs d’une longueur de 214 mètres, avait déclaré un incendie à son bord, alors qu’il se trouvait à environ 142 nautiques (environ 263 kilomètres) dans le sud-ouest de la pointe de Penmarc’h (sud Finistère).

Annonçant dans un premier temps avoir maîtrisé l’incendie et vouloir faire route vers le port espagnol de La Corogne, le commandant du navire avait informé, peu avant minuit, les autorités maritimes de la dégradation de la situation alors que plusieurs conteneurs étaient en feu, avant de décider peu après 02H00 d’abandonner le navire, à bord d’une seule embarcation de sauvetage.

Les vingt-six membres d’équipage et un passager du navire ont été tous secourus et c’est vers 4h00, qu’une frégate britannique, qui avait été déroutée sur zone, a récupéré à son bord les 27 personnes, “toutes saines et sauves”, avait rapporté la préfecture maritime de l’Atlantique.

S.L. (avec MAP)