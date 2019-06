Un ministre devient la risée du Web à cause d’un filtre Snapchat

Hilarant pour la Toile! Mais très gênant pour le gouvernement pakistanais et, surtout, pour le pauvre ministre de l’Information d’une province pakistanaise, Shaukat Yousafzai!

Celui-ci, lors d’une conférence de présence retransmise sur Facebook en live, s’est vu affublé d’oreilles roses de chat et d’une belle moustache noire.

Ce filtre de Snapchat a suscité l’ironie des réseaux sociaux, aussi bien au Pakistan qu’ailleurs. Les médias étrangers et plusieurs agences de presse ont également relayé l’incident hilarant qui est dû à une erreur humaine.

Le ministre a lui-même expliqué que ce filtre de félin a été activé “intentionnellement” et qu’il s’agit d’un “accident”. Dans une déclaration à l’AFP, il a ajouté, en essayant de minimiser l’incident, qu’il pas été seul victime de ce filtre mais que deux autres responsables assis à ses côtés ont été aussi touchés et “qu’il ne faut pas tout prendre au sérieux”.

A signaler que le filtre de chat est resté actif pendant toute la durée de la conférence de presse. Et même si la vidéo a été retirée après, les réseaux sociaux ont continué à en faire leurs gorges chaudes et à se gausser, plus ou moins gentiment, du ministre de l’Information.

Ceci, avec des commentaires du genre “le ministre s’est transformé en chat” ou “Shaukat Yousafzai est mignon”. Un autre internaute pakistanais; plus disert, s’est contenté d’une simple onomatopée comme commentaire: “Miaou, miaou, miaou!”.

Larbi Alaoui