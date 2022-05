Un journaliste de BFMTV tué en Ukraine (VIDEO)

Un journaliste reporter d’images de la chaîne française d’information en continu BFMTV, a été tué ce lundi alors qu’il couvrait la guerre en Ukraine, a annoncé son employeur.

“La rédaction de BFMTV et le groupe Altice média ont l’immense douleur de vous annoncer la disparition de l’un des nôtres. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter d’images, a été tué ce lundi sur la route de Lyssytchansk dans la région de Severodonetsk, en Ukraine”, indique la chaîne dans un communiqué.

Le journaliste, qui était âgé de 32 ans, a été victime d’un éclat d’obus, alors qu’il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé, précise la même source.

Il était accompagné de son collègue Maxime Brandstaetter, qui a été légèrement blessé lors de cette frappe, et leur « fixeuse » Oksana Leuta, qui n’a pas été touchée, explique-t-on.

Frédéric Leclerc-Imhoff travaillait pour la chaîne depuis six ans. C’était sa deuxième mission en Ukraine depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Son décès intervient alors que la nouvelle cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, se trouvait à Kiev pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée au Quai d’Orsay. Via un communiqué, la ministre a “condamné” une mort “profondément choquante”.

“La France exige qu’une enquête transparente s’engage dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame”, a-t-elle indiqué, réaffirmant l’engagement “constant et déterminé” de son pays, partout dans le monde, en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression contribue à une information libre et au débat public.

