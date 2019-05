À quoi sert le Guichet unique mobile pour les Marocains du monde ?

Le coup d’envoi du Guichet unique mobile au service des Marocains du monde, initiative destinée à renforcer l’accompagnement administratif de la communauté marocaine résidant à l’étranger, a été donné vendredi à Madrid, dans sa première étape qui englobera l’ensemble des villes abritant des consulats généraux du Royaume en Espagne.

Le lancement de cette initiative du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a été fait en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Outre la capitale espagnole, le lancement du Guichet unique mobile au service des Marocains du monde a été donné, ce même jour, également dans les villes de Tarragone (Nord-est), Almeria (Sud) et Valence (Est).

Ce Guichet unique fera escale samedi à Barcelone (Sud-est), Séville (Sud), et dans les îles de Majorque et Las Palmas, avant d’être organisé dimanche dans les villes de Bilbao (Nord), Gérone (nord-est) et Malaga (Sud).

Ce programme stratégique s’inscrit dans le cadre de l’attention accordée par le Roi Mohammed VI aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, notamment au niveau de l’amélioration des services administratifs qui leurs sont fournis.

Il s’articule autour d’une série de rencontres qui visent à rapprocher les services administratifs des Marocains d’Espagne et de leur y faciliter l’accès, ainsi que d’être à leur écoute, les orienter et les conseiller sur les procédures juridiques et judiciaires liées aux divers problèmes soulevés.

Il s’agit, en outre, d’une occasion unique pour échanger avec eux sur les divers programmes destinés aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), ainsi que sur les nouvelles dispositions administratives et juridiques mises en place.

Ce programme, initié à l’approche de la saison estivale marquée par le retour des MRE pour passer leurs vacances d’été dans leur pays d’origine, est une occasion d’interagir avec eux au sujet des différents services les concernant, tel que le service du guichet unique mis en place par les administrations, les institutions publiques et les collectivités territoriales connaissant un important afflux des MRE, ainsi que les cellules de permanence et le programme d’accompagnement estival.

Ces rencontres, qui traduisent une nouvelle perspective stratégique et une approche participative à l’égard des Marocains du monde, sont encadrées par des responsables du ministère, ainsi que de plusieurs secteurs et institutions nationales concernés par les affaires des MRE.

Il s’agit du ministère de la Justice et de celui de l’Equipement, des transports, de la logistique et des eaux, de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, la Direction Générale des Impôts, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et l’Institut Royal de la Culture Amazighe.

S’exprimant à cette occasion, Benyaich a souligné qu’il s’agit de la première initiative du genre menée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, en collaboration avec l’ambassade du Maroc à Madrid et les 12 représentations consulaires du Royaume en Espagne.

Benyaich a fait observer que ce projet pilote permet d’offrir à la communauté marocaine en Espagne, estimée à plus de 850.000 personnes, de bénéficier de plusieurs prestations assurées par différents ministères et administrations.

Elle a noté que ce Guichet unique permettra d’accompagner et de répondre en amont à un certain nombre de questions et demandes des Marocains en Espagne, l’objectif étant de rapprocher l’administration marocaine d’eux, à l’instar de ce qui est fait au niveau national.

Benyaich a fait observer que cette action coïncide avec les préparatifs de l’opération Marhaba dédiée à l’accueil des Marocains résidant à l’étranger, qui démarre durant le mois de juin et qui est encadrée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Pour sa part, Jaouad Dequiuec, directeur de la coopération, des études et de la coordination sectorielle au ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a indiqué que cette initiative offre une occasion propice pour les Marocains d’Espagne de rencontrer les représentants de plusieurs administrations marocaines qui vont les aider à trouver des réponses à leurs interrogations au sujet des différentes démarches administratives et d’obtenir des informations d’intérêt.

Il s’agit d’une démarche ayant pour objet aussi de les orienter et de les conseiller sur les procédures juridiques et judiciaires liées aux divers problèmes qui peuvent surgir, a-t-il noté.

Dequiuec a rappelé que l’Espagne, qui constitue la première étape de ce programme, accueille une importante communauté marocaine parfaitement intégrée et très attachée à son pays d’origine.

S.L. (avec MAP)